В Смоленске лемонтировали скандальную остановку на Королёвке

Профильная служба оперативно вняла критике смолян и требованию мэра Александра Новикова Работники дорожной службы демонтировали разбитый, ранее бывший в употреблении остановочный павильон с улицы Авиаторов Смоленска.
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