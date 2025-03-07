Тающие во рту пончики: приготовит даже начинающий кулинар – рецепт на кефире с майонезом Ольга БезродняяЕсли вы ищете простой и быстрый рецепт для угощения на чаепитие, то пончики на кефире с добавлением майонеза станут отличным вариантом.