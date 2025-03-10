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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Россияне стали использовать самозапрет на выдачу кредитов для отказа от возврата долгов

Россияне стали злоупотреблять самозапретом на выдачу кредитов. Об этом сообщают «Ведомости». Как отмечается, банки и МФО фиксируют случаи, когда граждане обращаются к ним за кредитом после установки самозапрета на «Госуслугах».

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