Россияне стали использовать самозапрет на выдачу кредитов для отказа от возврата долгов

Россияне стали злоупотреблять самозапретом на выдачу кредитов. Об этом сообщают «Ведомости». Как отмечается, банки и МФО фиксируют случаи, когда граждане обращаются к ним за кредитом после установки самозапрета на «Госуслугах».
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