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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кордоба опубликовал кадры с Казарцевым и захватом его за футболку в штрафной и написал: «Все дозволено ».

Нападающий « Краснодара »  Джон Кордоба опубликовал фотографию с судьей после скандального эпизода. Во время матча 8-го тура Альфа-Банк РПЛ с « Акроном » (1:1) колумбиец  отметился симуляцией .

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