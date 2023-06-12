Наши бойцы уничтожают антенны Starlink, нарушая управление врага под Донецком (ВИДЕО)

Бойцы 110-й бригады уничтожают дронами антенны Starlink, нарушая управление врага под Донецком. Дроны проекта #РойVOZмездия, под управлением операторов 110-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса (ранее 100-я бригада Народной милиции ДНР) нарушают управление подразделениями противника в Красногоровке, уничтожая антенны системы «Старлинк».
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