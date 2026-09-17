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Матери-героини будут автоматически получать миллион рублей с 2027 года

Матери-героини будут автоматически получать миллион рублей с 2027 года

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Женщины, удостоенные звания "Мать-героиня", начнут получать единовременную выплату в размере 1 млн рублей в автоматическом режиме с января 2027 года.

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