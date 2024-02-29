Агентство по страхованию вкладов начало выплату страхового возмещения вкладчикам QIWI Банк

С 19 марта вкладчики смогут оформить заявление в электронном виде. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 29 февраля начало выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации QIWI Банк.
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