41% питерцев заявили, что они работают во время новогодних праздников: многие так копят себе на отпуск

Питерское издание "Вечерка" со ссылкой на опрос онлайн-сервисов объявлений пишет, что 41% жителей Северной столицы России работают во время новогодних каникул, которые завершаться в РФ 9 января, когда уже все остальные россияне окончательно выйдут на работу.