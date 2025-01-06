41% питерцев заявили, что они работают во время новогодних праздников: многие так копят себе на отпуск

Питерское издание "Вечерка" со ссылкой на опрос онлайн-сервисов объявлений пишет, что 41% жителей Северной столицы России работают во время новогодних каникул, которые завершаться в РФ 9 января, когда уже все остальные россияне окончательно выйдут на работу.
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