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Заикание: причины, симптомы и правда о влиянии испуга

Заикание: причины, симптомы и правда о влиянии испуга

Страшилку из детства, что сильный испуг может навсегда сделать человека заикой, слышали многие. Современные научные данные подтверждают связь между сильным стрессом и заиканием, но подчёркивают, что она косвенная.

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