Эксперт разъяснил особенности индексации пенсий в 2025 году

С 2025 года индексация страховых пенсий будет проводиться дважды в год: 1 февраля и 1 апреля. Это изменение, как объяснила РИА Новости Татьяна Подольская, заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС, позволит учитывать реальную инфляцию, а не прогнозные данные.