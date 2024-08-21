НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Alldaily

199 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    экс-совковое дерьмо скачем на чужом горе...... ублюдки красножопыеГосударство купил...
  • Чак
    Нищий Лёва. Ха-Ха-Ха.Государство купил...
  • Воробей
    Логично.Муж 37-летней акт...

Эксперт разъяснил особенности индексации пенсий в 2025 году

С 2025 года индексация страховых пенсий будет проводиться дважды в год: 1 февраля и 1 апреля. Это изменение, как объяснила РИА Новости Татьяна Подольская, заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС, позволит учитывать реальную инфляцию, а не прогнозные данные.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх