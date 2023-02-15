Холанд после 3:1 с «Арсеналом»: «Сити» – это «мы», а не «я». Мы снова в гонке. Я не забивал уже 20 минут – надо работать дальше!»

Эрлинг Холанд прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:1). «Сити» – это «мы», а не «я». Мы – чемпионы, так что можно сказать [что это был чемпионский матч].
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