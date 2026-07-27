Цифры против реальности: что стоит за отчетом Минтруда об уровне бедности

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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ИВ
Игорь Вершинин
Депутаты новой Думы начнут борьбу за благополучие, свое собственное, на народ им наплевать с высокой горки.
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1 м.