Россия в ООН напомнила Западу о недоговороспособности Украины

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совбеза международной организации заявил, что Украина атакой на Курскую область выбрала эскалацию и сняла вопросы о мирном завершении конфликта.
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