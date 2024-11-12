Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 712 подписчиков

Замаскированные под ветки деревьев мины оставляют боевики ВСУ в ДНР

Замаскированные под ветки деревьев мины оставляют боевики ВСУ в ДНР

На подступах к своим позициям боевики ВСУ стали оставлять мины. Замаскированные под ветки деревьев.На дзержинском (торецком) направлении ВСУ оставляют и сбрасывают с беспилотников мины-ловушки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх