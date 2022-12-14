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Канделаки написала, что Марокко вышло в финал ЧМ-2022. Там сыграют Франция и Аргентина

Канделаки написала, что Марокко вышло в финал ЧМ-2022. Там сыграют Франция и Аргентина

Тина Канделаки по ошибке назвала Марокко участником финала ЧМ-2022. «Ждем вас на «Матч ТВ» в финале Аргентина – Марокко 18 декабря в 18:00», – написала заместитель гендиректора «Газпром-Медиа» в своем телеграм-канале.

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