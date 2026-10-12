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ФедералПресс

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СК раскрыл подробности загадочной смерти двух молодых нижегородцев

СК раскрыл подробности загадочной смерти двух молодых нижегородцев

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 октября, ФедералПресс. В Нижнем Новгороде в одном из гаражных боксов в Автозаводском районе нашли тела 18-летней девушки и 19-летнего юноши.

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