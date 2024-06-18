Леди Гага готовится к свадьбе с бизнесменом Майклом Полански

Совсем скоро состоится свадьба Леди Гаги Певица хочет, чтобы торжество прошло на закате. Фото: Neilson Barnard / Getty Images Недавние слухи о беременности Леди Гаги были опровергнуты, но всё же изменения, причём радикальные, в её жизни вот-вот настанут.
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