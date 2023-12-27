Волынец: необходимо упростить предоставление медицинских услуг кочующим народам

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала в беседе с RT предложение внести изменения в законодательство с целью улучшения медицинского обеспечения школьников из семей кочующих народов.
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