В Петербургском университете МВД рассказали о зверствах бандеровцев

Выставку про деятельность украинских националистов в годы Второй мировой войны представили в Санкт-Петербургском университете МВД члены общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС), сообщила представитель РВС Ольга Горянина 4 февраля в интервью ИА Красная Весна Выставка состоит из более десятка стендов с информацией, которая помогает понять, почему жители Донбасса и Крыма в 2014 году выступили против киевского режима, пришедшего к власти в результате государственного переворота.