Музыкант Slava Marlow ко Дню матери переписал на маму квартиру за 100 млн рублей

Квартира находится в элитном районе Москвы, где на певца часто жаловались соседи.Уроженец Новосибирска Артём Готлиб, выступающий под псевдонимом Slava Marlow, на День матери подарил своей маме квартиру в элитном жилом комплексе Москвы, купленную за 100 млн рублей.