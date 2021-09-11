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Как Путин Россию менял - пошаговая инструкция

“И что этот Путин изменит? Придут взрослые дяденьки и объяснят ему, что, когда и как он делать должен.

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Денис
— ”Если не Ельцин, то кто?“ и далее фамилии будут меняться кого следующего своего они назначат.
Samarium
В целом, да, есть изменения в лучшую сторону по сравнению с тем бардаком, который был ранее. Но, люди в самой богатой по ресурсам стране мира, продолжают жить стабильно бедно...коррупция достигает чудовищных размеров... кому принадлежат природные ресурсы страны...Есть огромное множество вопросов....
Евгений Натесов
Откуда этот бред про самую богатую по рессурсам стране мира?
Альбина Колесникова
А люди живут бедно из за лени, а кто за них будет работать? они хотят денег, а работать не хотят и я тоже считаю в стране нищих нет алкоголики и тунеядцы есть и в большем случае.
Ирина
Вам ,врагам коммунистов ,мало оказалось ограбить российский народ ,вам надо еще и поиздеваться над народом "вы бедные ,потому что вы лентяи и пьяницы ", покрикивать "работать надо ".
сергей лукьянов
может все таки вернуть закон о тунеядстве? и бездельников станет меньше
Евгений Натесов
Зачем. Пусть живут как хотят. Лишь бы другим не мешали.
Денис
Неотёсов, ты так выглядишь как будто тебя в каждой теме насилуют все кому не лень, а ты ворчишь что тебе мало.)))
Евгений Натесов
А ты почему такая быдлятина?
Борис Николаевич
Закон о тунеядстве был справедлив в СССР, при общенародной собственности на средства производства, и при общенародном государстве! Сейчас же такой закон будет преступным, так как средства производства принадлежать частникам, и этот закон будет легализовывать рабовладение! Так что нужно думать, прежде чем предлагать глупые идеи!
Денис
Я же сказал, потому что тебя мало насилуют.)))
Алексей Смирнов
И как Вы себе это представляете? Что будет, например. с инвестором. у которого вся работа заключается в переводе сумм со счёта на счёт? Что будет с биржевым спекулянтом. собственником средств производства, торговых точек? Нет, такой закон они никогда не примут, большая часть так называемой элиты под суд пойдёт.
Виктор Неизвестно
Бред сумасшедшего дебила
Наталья Иванова
Говоря о Путине, стоит вспомнить, что в 1990-е российский банк перестал быть государственным, перешел оккупантам (США), а нас просто опустили ниже плинтуса. Путин по крупицам собирал деньги, выдавливая деньги из банков, которые "законно" отделились от государства в результате махинаций мирового правительства. А только потом начал стремительно вооружать Россию. Но западенцы с США лезут вновь со своими обвинениями и революциями. Кстати, и победу в Сирии себе присвоили. На место нас хотят поставить. Территория у нас большая, много видов и слева, и справа. И неспроста они затевали бойню в Ливии, Сирии..., а потом и в Украине - легче к нам подобраться. Мы - самый лакомый кусок. Но подавятся! Путин – идеально чистый эволюционер, что, безусловно, было востребовано на этапе реанимации страны. Очевидно, что ответ на вызов, стоящий перед нами сегодня, находится за пределами эволюционного развития. В рамках эволюции нельзя остановить запущенные механизмы структурной деградации ни в какой области – ни в экономике, ни в технологиях, ни в образовании, ни в культуре. Но Путин это делает.
Борис Николаевич
Все эти посадки и прочее происходили в результате грызни бандитов между собой, в борьбе за единоличную власть! Что мы сейчас и наблюдаем! Народу от этой грызни в лучшем случае ни горячо не холодно. Но хорошего ничего не принесло это гарантированно!
Алексей Смирнов
Автор утвердительно отвечает на совсем не однозначные вопросы. А как быть с пенсионной реформой. постоянным ростом цен, выводом огромных сумм в зарубежные банки, с неизменяющейся ситуацией с адекватно оплачиваемыми рабочими местами, с огромным количеством импорта, с практически не развивающимся национальным производством, с огромным количеством бедных, с баснословной разницей в доходах последних, относительно небольшой прослойки богатых? Ведь больше дух десятков лет прошло.
grainvn
Автор пытается противопоставить ельцинские святые 90-е и нынешнюю власть. Однако реальность совсем другая. Вот питерская команда ельцинских реформаторов: Чубайс, Греф, Кудрин, Медведев, Миллер и будущий гарант их неприкосновенности. Все они по сей день у руля страны, все при деле! Братки из 90-х просто сменили красные пиджаки и златые цепи на костюмы от Кардена и бриллиантовые безделушки, блат-хаты - на уютные кабинеты чинуш и виллы, а пистолеты и автоматы - на грабительские для народа реформы и законы! И это прогресс??? Да и Ельцину с его подельниками власть оказывает всяческое уважение и любовь. Хоть и в несколько иной форме, но 90-е продолжаются. Так что и кого тут можно противопоставить?

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