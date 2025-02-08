Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Трамп приказал лишить Блинкена и Салливана допуска к секретной информации

Трамп приказал лишить Блинкена и Салливана допуска к секретной информации

После лишения экс-президента США Джо Байдена доступа к секретным данным, нынешний глава Белого дома Дональд Трамп перешел к своей новой цели – бывшему американскому госсекретарю Энтони Блинкену, допуск которого он тоже приказал аннулировать.

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