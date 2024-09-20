Примерно из 300 дворов осталось только 30 Украинская армия при обстреле Курской области сожгла практически все село Уланок, в котором из примерно 300 дворов осталось только 30, рассказала жительница этого села в Суджанском районе на допросе в качестве свидетеля у военных следователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии