Примерно из 300 дворов осталось только 30 Украинская армия при обстреле Курской области сожгла практически все село Уланок, в котором из примерно 300 дворов осталось только 30, рассказала жительница этого села в Суджанском районе на допросе в качестве свидетеля у военных следователей.