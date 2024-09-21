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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глушаков выведен из основы «Химок». «В лицо Артиге он говорит одно, а за спиной совсем другие вещи» (Иван Карпов)

О дисциплинарной мере в отношении бывшего футболиста «Локомотива», «Спартака» и сборной России сообщил инсайдер Иван Карпов.

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