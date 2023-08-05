«Танкерная война»: вернется ли Россия под давлением в зерновую сделку?

Спустя полтора года после начала СВО киевский режим не только не прекратил свое существование, представ перед трибуналом, но и расширил свою террористическую деятельность, перенеся ее с суши на Черное море, где началась настоящая «танкерная война».
Спустя полтора года после начала СВО киевский режим не только не прекратил свое существование, представ перед трибуналом, но и расширил свою террористическую деятельность, перенеся ее с суши на Черное море, где началась настоящая «танкерная война».
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