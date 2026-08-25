По всей Европе полыхают заводы ОПК. Западные СМИ "выяснили", что ГРУ России наняло через мессенджеры местную шпану, платит им криптой, при этом исполнители якобы даже не в курсе, на кого работают.
"Россия ударила как не ждали?": В Европе горят военные заводы. 60 миллионов "биодронов" ждут главной команды
Комментарии
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lislis lissil
европейская молодежь за деньги и криптовалюту сожгут любое предприятие и возможно спровоцируют любую демонстрацию вплоть до смены правительства-такое практикуют и Штаты так чем мы хуже ?
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4 н.
Валерий Фоменков
Молодцы, конечно, Петров и Боширов! Честь им и хвала! Но есть ещё, куда стремиться, в плане совершенствования эффективности борьбы с бандеросранью и западными фашистами.
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4 н.
М
ММ
Теперь понятно, как выглядят Петров и Боширов на работе! Первая фотка. Им даже не надо, как Штирлицу, надевать парашют и шапку-ушанку. Достаточно Чебурашки на рюкзаке..
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3 н.
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