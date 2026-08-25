"Россия ударила как не ждали?": В Европе горят военные заводы. 60 миллионов "биодронов" ждут главной команды

lislis lissil европейская молодежь за деньги и криптовалюту сожгут любое предприятие и возможно спровоцируют любую демонстрацию вплоть до смены правительства-такое практикуют и Штаты так чем мы хуже ?

Валерий Фоменков Молодцы, конечно, Петров и Боширов! Честь им и хвала! Но есть ещё, куда стремиться, в плане совершенствования эффективности борьбы с бандеросранью и западными фашистами.