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"Россия ударила как не ждали?": В Европе горят военные заводы. 60 миллионов "биодронов" ждут главной команды

"Россия ударила как не ждали?": В Европе горят военные заводы. 60 миллионов "биодронов" ждут главной команды

По всей Европе полыхают заводы ОПК. Западные СМИ "выяснили", что ГРУ России наняло через мессенджеры местную шпану, платит им криптой, при этом исполнители якобы даже не в курсе, на кого работают.

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Комментарии
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lislis lissil
европейская молодежь за деньги и криптовалюту сожгут любое предприятие и возможно спровоцируют любую демонстрацию вплоть до смены правительства-такое практикуют и Штаты так чем мы хуже ?
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4 н.
Валерий Фоменков
Молодцы, конечно, Петров и Боширов! Честь им и хвала! Но есть ещё, куда стремиться, в плане совершенствования эффективности борьбы с бандеросранью и западными фашистами.
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4 н.
М
ММ
Теперь понятно, как выглядят Петров и Боширов на работе! Первая фотка. Им даже не надо, как Штирлицу, надевать парашют и шапку-ушанку. Достаточно Чебурашки на рюкзаке..
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3 н.