Кейт Миддлтон и принц Уильям переживают кризис в браке из-за ситуации с Гарри

Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон сталкиваются с непростыми обстоятельствами. Причины их проблем называют не только болезнь принцессы Уэльской, сообщает корреспондент Radar Online, ссылаясь на заявление королевского эксперта Кэти Николл.
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