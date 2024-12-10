Кейт Миддлтон и принц Уильям переживают кризис в браке из-за ситуации с Гарри

Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон сталкиваются с непростыми обстоятельствами. Причины их проблем называют не только болезнь принцессы Уэльской, сообщает корреспондент Radar Online, ссылаясь на заявление королевского эксперта Кэти Николл.