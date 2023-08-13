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Евгений Свечников: «В НХЛ логики никогда не найду. Но я прошел свой путь там, локти кусать не собираюсь. Справедливости нет и в принципе не будет нигде»

В межсезонье 26-летний форвард вернулся в Россию, подписав 2-летний контракт с «Ак Барсом».  – Мне в «Сан‑Хосе» все нравилось.

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