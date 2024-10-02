Артемий Лебедев описал российский город словом «жопа»

Ингерман Ланская

в малых города живёт ещё много совков и их детей. вот когда большинство жителей малых городов будут внуки и правнуки совков, сознание их будет несовдеповское - они будут понимать, что Это их земля, это их Родина, это их город, их деревня, х село, их дом....