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Артемий Лебедев описал российский город словом «жопа»

Артемий Лебедев описал российский город словом «жопа»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев описал город Среднеуральск Свердловской области словом «жопа». Свое мнение он высказал на форуме 100+ TechnoBuild, проходящем в Екатеринбурге, его слова приводит издание URA.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
в малых города живёт ещё много совков и их детей. вот когда большинство жителей малых городов будут внуки и правнуки совков, сознание их будет несовдеповское - они будут понимать, что Это их земля, это их Родина, это их город, их деревня, х село, их дом....
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