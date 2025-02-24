NSR: в австралийском Квинсленде выкопали скелет животного возрастом 400 млн лет

Международная группа ученых из Австралийского национального университета и Университета Китайской академии наук нашла окаменелости нового вида древнейших позвоночных существ на Земле возрастом 400 млн лет.
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