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Почему некоторые мужчины заботятся о чужих детях, а о своих не вспоминают?

Почему некоторые мужчины заботятся о чужих детях, а о своих не вспоминают?

Морена, как считаете, каковы причины того, что мужчины заботятся о чужих детях, а о своих не вспоминают? Имеет ли место месть, нелюбовь к бывшей жене и декомпенсация своей ненависти на детях, или причины в другом, например, в исполнении мужчиной социальной роли кормильца (а не биологической), там, с другой женщиной и ее детьми, где условия для него оказались более подходящими?  Или он таким образом заглушает в себе чувство вины перед родными ему детьми?***ответ***Каждая из обозначенных вами причин, безусловно, имеет право на существование.

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