Бочкарёв: Завершён первый этап строительства инженерных сетей в АДЦ «Коммунарка»

Повысится комфорт проживания жителей района Как сообщил Андрей Бочкарёв, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, в поселке Коммунарка было выполнено строительство линейных объектов инженерной инфраструктуры первого этапа.
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