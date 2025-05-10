Туристку на костылях протащили по полу салона в летевшем в Москву самолете

Туристку насильно выгнали из самолета рейса Стамбул – Внуково авиакомпании Pegasus Airlines, что вызвало возмущение среди пассажировТуристку насильно выгнали из самолета рейса Стамбул – Внуково авиакомпании Pegasus Airlines, что вызвало возмущение среди пассажиров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии