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Василий Березуцкий: «Мечтаю, чтобы во всем мире был мир. И человечество одумалось, что некоторые вещи не нужны»

Василий Березуцкий: «Мечтаю, чтобы во всем мире был мир. И человечество одумалось, что некоторые вещи не нужны»

– О чем ты мечтаешь, Вась? – На данный момент я мечтаю о том, чтобы во всем мире был мир. Было спокойно, безопасно.

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