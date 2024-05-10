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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каррера вылетел с «Асколи» в Серию С. Он возглавил клуб в марте

«Асколи» стал третьим с конца, набрав 41 очко. У «Бари» тоже 41 балл, но он финишировал на строчку выше из-за лучших результатов в очных встречах и теперь сыграет за право остаться в Серии Б.

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