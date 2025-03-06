Глава ULA Тори Бруно выразил уверенность в выполнении планов по 11 запускам Vulcan Centaur несмотря на задержки сертификации

Президент и генеральный директор United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно заявил, что компания готова выполнить амбициозные планы по запускам новой ракеты Vulcan Centaur, несмотря на ожидание финального одобрения Космических сил США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии