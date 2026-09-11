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Царьград

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Сергей Кравчук возобновил работу остановок на реке Амур

Сергей Кравчук возобновил работу остановок на реке Амур

Уровень реки Амур в Хабаровске снизился до 467 см, что позволило главе города Сергею Кравчуку возобновить работу двух остановок для теплоходов.

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