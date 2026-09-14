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AMD Ryzen 9, 64 ГБ ОЗУ, SSD на 2 ТБ, экран 300 Гц и RTX 5090 Laptop. Представлен ноутбук Mechrevo Canglong 16 Ultra

AMD Ryzen 9, 64 ГБ ОЗУ, SSD на 2 ТБ, экран 300 Гц и RTX 5090 Laptop. Представлен ноутбук Mechrevo Canglong 16 Ultra

За 4500 долларов Mechrevo расширила линейку ноутбуков Canglong 16 Ultra новой конфигурацией с процессором AMD Ryzen 9 9955HX3D, 64 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, SSD NVMe на 2 ТБ и видеокартой RTX 5090 Laptop.

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