Лишитесь выплаты за раз: кто из россиян потеряет в деньгах с 27 ноября - главные ошибки

Часть россиян потеряет в деньгах с 27 ноября. Главные ошибки опубликовал портал "pnz.ru" (18+). С начала 2023 года в России введено единое детское пособие, объединяющее несколько существовавших ранее форм социальной поддержки.
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