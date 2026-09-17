Царьград
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Царьград

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30 лет работы используют, чтобы эффективнее убивать русских

30 лет работы используют, чтобы эффективнее убивать русских

Самым большим врагом для России были и остаются те, кого мы вырастили сами. Они знают болевые точки, у них записаны входы и выходы, пароли и явки, они владеют секретами и шифрами.

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