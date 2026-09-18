Казанский суд приговорил мужчину к 8,5 годам за изнасилование

Казанский районный суд Тюменской области приговорил мужчину к 8,5 годам в колонии строгого режима за изнасилование 15-летней девушки во время праздника 15 февраля.
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