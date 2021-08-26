Российская газета

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Музей истории ГУЛАГа открыл в Находке выставку о лагерной истории города

Новое выставочное пространство станет частью постоянной экспозиции "Город по имени Находка". Она посвящена повествованию о том, как развитие целого региона происходило за счет интегрирования в него подневольного труда заключенных и военнопленных.

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