Музей истории ГУЛАГа открыл в Находке выставку о лагерной истории города

Новое выставочное пространство станет частью постоянной экспозиции "Город по имени Находка". Она посвящена повествованию о том, как развитие целого региона происходило за счет интегрирования в него подневольного труда заключенных и военнопленных.
Новое выставочное пространство станет частью постоянной экспозиции "Город по имени Находка". Она посвящена повествованию о том, как развитие целого региона происходило за счет интегрирования в него подневольного труда заключенных и военнопленных.
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