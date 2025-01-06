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Суточно.ру: в России спрос на горнолыжные курорты увеличился на 40%

Суточно.ру: в России спрос на горнолыжные курорты увеличился на 40%

Спрос на приобретение туров на российские горнолыжные курорты на новогодние каникулы вырос на 40% относительно прошлого года, цены - на 30%, до 11 050 рублей за сутки, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение аналитиков российского сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.

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