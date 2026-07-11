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«Динамо» заплатит Блажиевскому 95 млн рублей за 2 года по контракту («Сила спорта»)

Стала известна зарплата Артема Блажиевского в « Динамо ». 32-летний защитник ранее подписал контракт на два года.

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