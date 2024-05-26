Эксперт спрогнозировала, как изменятся цены на жилье в новостройках до конца 2024 года

В ближайшие полгода стоимость жилья в новостройках в России может вырасти на 5–10%, однако темпы роста будут небыстрыми, сообщила «Известиям» финансовый консультант и основатель инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина.
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