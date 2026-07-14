Двойные клеммы акустики: когда би-вайринг и биампинг действительно работают

Взглянув на заднюю панель своих колонок, я часто задумывалась: эти две пары клемм — признак продуманной инженерии или просто уловка, заставляющая тратить деньги на лишние кабели? Долгое время я, как и многие, игнорировала этот конструктивный элемент, оставляя перемычки нетронутыми.