Театр абсурда
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Театр абсурда

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Раз в 100 лет вся Европа собирается силами, чтобы понять, насколько Россия является непобедимой

Раз в 100 лет вся Европа собирается силами, чтобы понять, насколько Россия является непобедимой

Развлечение не новое, но, кажется, горячо любимое на Западе. Неслучайно говорят, что главный урок истории в том, что она никого ничему не учит.

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