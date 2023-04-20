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Тен Хаг о том, останется ли Де Хеа первым номером «МЮ»: «У него больше всего сухих матчей в АПЛ, что показывает, что он очень способный вратарь»

Тен Хаг о том, останется ли Де Хеа первым номером «МЮ»: «У него больше всего сухих матчей в АПЛ, что показывает, что он очень способный вратарь»

Главный тренер манкунианцев после поражения от «Севильи» в Лиге Европы (0:3) ответил на вопрос о том, останется ли испанский вратарь первым номером команды в следующем году и сезонах за ним.

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