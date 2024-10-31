«Настоятельный запрос общества». В России призвали положить конец безобразиям мигрантов

Большая часть российских граждан выражает недовольство безобразным поведением отдельных мигрантов. Такое заявление сделал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по государственной миграционной политике.
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