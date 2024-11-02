Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы

Дмитрий Гурин

"В случае своей победы на президентских выборах кандидат на пост главы Белого дома Дональд Трамп может потребовать у Владимира Путина вывод российских войск с территории Украины." ............ что то требовать красномордый может только от своей жены, детей и конгресса и его влияние на решения по требованиям как раз сходит на "0" в данном порядке. Даже от своих избирателей он ничего требовать не в праве а вот они с него потребовать могут. С какого ..... трям там там ....... ВВП выводить армию с НАШИХ земель? А будет вые.... так еще и на Аляске можно провести веселый референдум...... и думаю что он пройдет на уровне Крыма и всех остальных территорий.