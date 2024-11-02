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Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы

Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы

REUTERS/Brian Snyder В случае своей победы на президентских выборах кандидат на пост главы Белого дома Дональд Трамп может потребовать у Владимира Путина вывод российских войск с территории Украины.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;В случае своей победы на президентских выборах кандидат на пост главы Белого дома Дональд Трамп может потребовать у Владимира Путина вывод российских войск с территории Украины.&quot; ............ что то требовать красномордый может только от своей жены, детей и конгресса и его влияние на решения по требованиям как раз сходит на &quot;0&quot; в данном порядке. Даже от своих избирателей он ничего требовать не в праве а вот они с него потребовать могут. С какого ..... трям там там ....... ВВП выводить армию с НАШИХ земель? А будет вые.... так еще и на Аляске можно провести веселый референдум...... и думаю что он пройдет на уровне Крыма и всех остальных территорий.
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